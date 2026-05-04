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X, gli auguri della Roma a Nainggolan: "Buon compleanno Radja"

04/05/2026 alle 11:20.
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Oggi è il compleanno di uno dei giocatori più amati dai tifosi della Roma: Radja Nainggolan. Il centrocampista belga in 5 stagioni con la maglia giallorossa ha collezionato oltre 200 presenze condite da 33 gol ed è rimasto nel cuore di tutto l'ambiente della Capitale. L'ex Cagliari ed Inter tra le altre, compie oggi 38 anni e la Roma gli ha fatto gli auguri tramite i suoi social.