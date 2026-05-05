Mati Soulé diventa papà. Il numero 18 giallorosso, tramite un post pubblicato su Instagram, ha annunciato la lieta notizia con un messaggio dolcissimo accompagnato da alcune foto insieme alla sua compagna Milagros. "Sogniamo tanto di te. Ti auguriamo tanto, tesoro. Ti aspettiamo qui per riempirti di tanto amore! Ti amiamo così tanto, Bauti" recita il post del calciatore che aspetta quindi un figlio maschio.
Soulé diventerà papà. Il dolce annuncio insieme alla compagna: "Ti aspettiamo per riempirti di amore"
05/05/2026 alle 17:34.