Instagram, momenti di relax per Malen: "Giorni romani" (FOTO)

Per Donyell Malen è un momento d'oro. L'olandese, arrivato a gennaio, sta trascinando la Roma a suon di gol e record infranti. Un rendimento pazzesco. L'ex Aston Villa si è inserito alla perfezione nei meccanismi della squadra di Gasperini, ma anche fuori dal campo sembra vivere momenti di relax e felicità. Malen si sta godendo la bellezza di Roma.

Su un post Instagram, il numero 14 ha pubblicato diversi scatti che lo ritraggono fuori dal campo con scritto: "Giorni romani", tra momenti di serenità in famiglia e la giornata trascorsa, insieme a Rensch e ad altri compagni, agli Internazionali di tennis.



