FOTO - Instagram, l'incontro tra Simplicio e Castan: "Ecco la storia di una grande squadra"

Fabio Simplicio ha pubblicato una foto sul proprio profilo social in compagnia di Leandro Castan. I due ex calciatori brasiliani si sono idealmente dati il cambio nella Capitale nel luglio 2012, quando il centrocampista ha lasciato la Roma proprio in concomitanza con l'arrivo del difensore. "Ecco la storia di una grande squadra", ha scritto Simplicio a corredo dell'immagine, inserendo le bandiere di Italia e Brasile. Nel post è presente anche il tag alla scuola calcio Real Soccer, società di cui Castan ricopre attualmente il ruolo di allenatore.