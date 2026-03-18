Ufficiale: rinnovo per Terlizzi. Prolungamento fino al 2029 (COMUNICATO)

Rinnovo importante per la Roma Primavera. Come comunicato dal club giallorosso tramite una nota sul proprio sito ufficiale, infatti, il giovane Federico Terlizzi ha rinnovato il proprio contratto con la Roma e ha firmato fino al 2029. Ecco la nota del club:

"L'AS Roma è lieta di annunciare il rinnovo del contratto di Federico Terlizzi fino al 2029.

Classe 2007, nato a Genova, il difensore della Primavera è cresciuto nel settore giovanile giallorosso, nel quale è entrato nel 2019. Nella stagione 2022/2023 si è laureato campione d'Italia con la maglia della Roma nella categoria Under 16, riuscendo a ripetersi anche l'anno successivo nella categoria Under 17.

Il suo percorso in giallorosso continua!

Congratulazioni, Federico!"

(asroma.com)