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Roma-Inter, Balerdi insidia Ndicka per una maglia da titolare

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di Giuseppe Cervellera
mercoledì, 16 settembre 2026 alle 9:19
balerdi 2
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Una prestazione formidabile, una prova prepotente che ha convinto praticamente tutti. La prima da titolare di Leonardo Balerdi, sceso in campo dal primo minuto contro il Torino al posto dell'indisponibile Ndicka, è stata di altissimo livello. Un match in cui il difensore argentino ha giocato con la personalità dei campioni, senza paura, e trovando fin da subito un feeling con i cambi di reparto, senza far rimpiangere il compagno assente. Una partita che ha dimostrato come Gasperini si trovi attualmente con quattro titolari in difesa per tre ruoli, e dunque con una scelta da fare in vista del big match contro l'Inter.
Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il tecnico giallorosso sta pensando al possibile cambio contro la squadra di Cristian Chivu. Solo una suggestione, per il momento, con Ndicka ancora in vantaggio su Balerdi per una maglia da titolare. A giocare a favore dell'ex Marsiglia, però, sono le sue caratteristiche: rispetto all'ivoriano, infatti, ha una qualità fondamentale per sfidare l'Inter, ossia la velocità sui recuperi. Avere in campo un giocatore che sa coprire 30-40 metri alle sue spalle nei ripiegamenti può essere fondamentale, considerando la difesa alta della Roma e considerando che l'Inter è una squadra molto brava ad attaccare gli spazi, soprattutto in campo aperto.

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