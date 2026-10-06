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Roma, presentata la nuova collezione Adidas Eqt: stile anni '90 (FOTO)

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di Fabio D'Ascanio
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La Roma presenta ufficialmente la nuova collezione Adidas Eqt per il 2026-2027. Un tuffo nel passato, la collezione presenta uno stile retrò ispirato agli anni '90. Oltre al giallo e al rosso è presente anche il blu. Spiccano il Lupetto e il logo Adidas Trefoil in versione rétro, insieme alle caratteristiche geometrie EQT sulle spalle. L'intera collezione da oggi è acquistabile. 
(asroma.com) 
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