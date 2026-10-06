Roma, presentata la nuova collezione Adidas Eqt: stile anni '90 (FOTO)

La Roma presenta ufficialmente la nuova collezione Adidas Eqt per il 2026-2027. Un tuffo nel passato, la collezione presenta uno stile retrò ispirato agli anni '90. Oltre al giallo e al rosso è presente anche il blu. Spiccano il Lupetto e il logo Adidas Trefoil in versione rétro, insieme alle caratteristiche geometrie EQT sulle spalle. L'intera collezione da oggi è acquistabile.

🟡🔵🔴 La #ASRoma presenta la nuova collezione Adidas EQT ✨ 🔙 Vibrazioni anni 90’ ✨ Vi piace? https://t.co/9cjabjSoJx — laroma24.it (@LAROMA24) October 6, 2026

(asroma.com)