Serie A Femminile, ROMA-FIORENTINA: le formazioni UFFICIALI. Due cambi per Rossettini rispetto alla gara con l'Inter

Torna in campo la Roma Femminile e oggi alle ore 18 affronta allo Stadio Tre Fontane la Fiorentina in occasione della sedicesima giornata di Serie A. Le giallorosse si trovano al primo posto in classifica con 36 punti (+6 sull'Inter seconda), mentre la Viola è settima a quota 24.
IL TABELLINO
ROMA: Baldi; Thogersen, Antoine, Oladipo, Veje; Giugliano, Csiki; Greggi, Dragoni, Babajide; Viens.
A disp.: Lukasova, Soggiu, Valdezate, Dorsin, Haavi, Bergamaschi, Galli, Testa, Piekarska.
All.: Rossettini.
FIORENTINA:
A disp.:
All.: Pinones-Arce.