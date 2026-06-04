Olanda, Malen: "Alla Roma gioco attaccante e mi sento bene"

Un'occasione sprecata e una carezza di Koeman che ha detto "deve stare tranquillo". Donyell Malen non è uscito nel migliore dei modi dall'amichevole che la sua Olanda ha perso contro l'Algeria (0-1). All'attaccante giallorosso è stato chiesto del suo ruolo: "Nel mio club gioco davanti e lì mi sento bene. Quella è la mia posizione. Certo, da attaccante, vuoi segnare. Abbiamo creato abbastanza occasioni, ma oggi la palla non entrava. Fa parte della vita di un attaccante" ha aggiunto.

In Olanda ci sono delle polemiche proprio per le zolle sulle quali il giallorosso dovrebbe agire, ma "Bobby" ha spiegato di non "averci capito molto", cercando di non aizzare il momento. Alcuni vorrebbero vedere Depay in quel ruolo.

(nos.nl)