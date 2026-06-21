Olanda, Koeman su Malen: "Capisco che la sostituzione sia difficile, ma questo è calcio di alto livello"

Donyell Malen finisce sotto i riflettori nonostante il largo successo dell’Olanda contro la Svezia nella fase a gironi del Mondiale. L’attaccante della Roma è stato infatti sostituito all’intervallo dal commissario tecnico Ronald Koeman, che nel post-partita ha spiegato le ragioni della scelta tattica: “I nostri esterni continuavano a pressare il loro difensore centrale, mentre di solito sono i numeri 9 e 10 a farlo. Di conseguenza, ci siamo trovati in seri guai un paio di volte. Anche questo è stato il motivo della sostituzione di Malen. Credo che Summerville sia migliore in fase difensiva. Parliamo spesso con i giocatori della necessità di riconoscere più rapidamente i cambiamenti in campo. Capisco che la sostituzione sia difficile per Donyell, ma questo è calcio di alto livello. Ci si aspetta una prestazione di squadra”.