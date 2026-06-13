Mondiale, Pulisic esce all'intervallo per un problema fisico: nessun infortunio. Solo precauzione

Nella notte italiana gli Stati Uniti D'America hanno sconfitto con un sonoro 4-1 il Paraguay all'esordio nella competizione. Protagonista di un ottimo primo tempo è stato sicuramente Christian Pulisic. L'attaccante del Milan ha messo a referto un assist prima di uscire per un problema fisico all'intervallo. Il classe 1998, che è uno dei nomi monitorati fortemente dalla Roma per rinforzare l'attacco in vista della prossima stagione, non ha subito un infortunio grave ma è uscito dal campo solo per precauzione.

??? No injury or any serious issue for Christian Pulisic after excellent World Cup debut then subbed off at half time.



Pulisic has been subbed off as precaution. pic.twitter.com/YXJ616aBNR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2026



