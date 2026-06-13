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Mondiale, Pulisic esce all'intervallo per un problema fisico: nessun infortunio. Solo precauzione

13/06/2026 alle 14:24.
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Nella notte italiana gli Stati Uniti D'America hanno sconfitto con un sonoro 4-1 il Paraguay all'esordio nella competizione. Protagonista di un ottimo primo tempo è stato sicuramente Christian Pulisic. L'attaccante del Milan ha messo a referto un assist prima di uscire per un problema fisico all'intervallo. Il classe 1998, che è uno dei nomi monitorati fortemente dalla Roma per rinforzare l'attacco in vista della prossima stagione, non ha subito un infortunio grave ma è uscito dal campo solo per precauzione.