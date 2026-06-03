Lussemburgo-Italia: Pisilli in campo dal 1' (FOTO)

Niccolò Pisilli in campo dal 1' con la maglia azzurra. Il centrocampista giallorosso è stato scelto da Baldini nella formazione titolare che scenderà in campo questa sera, alle 20:45, contro il Lussemburgo per un match amichevole.
Donnarumma; Favasuli, Chiarodia, Comuzzo, Bartesaghi; Ndour, Lipani, Pisilli; Cherubini, Esposito, Koleosho.
Gli 1️⃣1️⃣ #Azzurri scelti dal Ct Silvio Baldini!
?? Lussemburgo ? Italia ??
⏱️ Ore 20.45
?️ Stade de Luxembourg
? #RaiUno#LussemburgoItalia#Nazionale #VivoAzzurro pic.twitter.com/l8P4uX6nsm
— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) June 3, 2026