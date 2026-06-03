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Lussemburgo-Italia: Pisilli in campo dal 1' (FOTO)

03/06/2026 alle 19:40.
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Niccolò Pisilli in campo dal 1' con la maglia azzurra. Il centrocampista giallorosso è stato scelto da Baldini nella formazione titolare che scenderà in campo questa sera, alle 20:45, contro il Lussemburgo per un match amichevole.

Donnarumma; Favasuli, Chiarodia, Comuzzo, Bartesaghi; Ndour, Lipani, Pisilli; Cherubini, Esposito, Koleosho.