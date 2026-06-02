Guerra Iran anche nel calcio: Azmoun escluso dai Mondiali 2026 per colpa di una foto

Sardar Azmoun è stato escluso dalla lista dei convocati dell'Iran per il Mondiale. Secondo quanto riportato dai media di Teheran dietro l'esclusione ci sarebbe un presunto atto di slealtà nei confronti del governo, riporta La7. L'ex giallorosso è stato criticato da alcuni media locali a marzo scorso quando su Instagram aveva pubblicato una foto che lo ritraeva accanto al Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti, alleato di Washington nella sua guerra contro Teheran. Per questo Azmoun è stato accusato di tradimento. Le scuse, arrivate tramite un post, non sono bastate a evitargli l'esclusione dai Mondiali.

(tg.la7.it)