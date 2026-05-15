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Costa D'Avorio, la lista dei convocati per il Mondiale: c'è Ndicka (FOTO)

15/05/2026 alle 16:22.
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In questi giorni le nazionali che parteciperanno al Mondiale di quest'estate, stanno diramando la lista dei 26 convocati per la competizione. Recentemente l'ha fatto anche la Costa D'Avorio del ct Emerse Faé. Tra i selezionati del tecnico, figura anche il difensore della Roma Evan Ndicka, ormai vera e propria bandiera del suo paese.