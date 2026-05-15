Costa D'Avorio, la lista dei convocati per il Mondiale: c'è Ndicka (FOTO)

In questi giorni le nazionali che parteciperanno al Mondiale di quest'estate, stanno diramando la lista dei 26 convocati per la competizione. Recentemente l'ha fatto anche la Costa D'Avorio del ct Emerse Faé. Tra i selezionati del tecnico, figura anche il difensore della Roma Evan Ndicka, ormai vera e propria bandiera del suo paese.
??? OFFICIAL: Ivory Coast release their final squad for the 2026 World Cup! ?
Yoan-Ange Bonny has been included in the squad after he’s switched nationality from France to Ivory Coast last week ???? pic.twitter.com/xygk6Qks1S
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 15, 2026