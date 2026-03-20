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Italia, i convocati di Gattuso per i playoff: ok Mancini, Cristante e Pisilli

20/03/2026 alle 13:02.
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Il ct dell'Italia, Gennaro Gattuso, ha diramato la lista dei convocati in vista della semifinale del playoff mondiale contro l'Irlanda del Nord in programma il prossimo 26 marzo, e poi l'eventuale finale del 31. Presenti 3 giallorossi, ovvero Gianluca Mancini, Bryan Cristante e Niccolò Pisilli. Questa la lista completa: