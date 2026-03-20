Italia, i convocati di Gattuso per i playoff: ok Mancini, Cristante e Pisilli

Il ct dell'Italia, Gennaro Gattuso, ha diramato la lista dei convocati in vista della semifinale del playoff mondiale contro l'Irlanda del Nord in programma il prossimo 26 marzo, e poi l'eventuale finale del 31. Presenti 3 giallorossi, ovvero Gianluca Mancini, Bryan Cristante e Niccolò Pisilli. Questa la lista completa:

?? La lista dei 28 convocati del Ct Gennaro Gattuso per i Playoff di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 2026 ?? #Nazionale ?? #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/MXPM1XLX1W — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) March 20, 2026



