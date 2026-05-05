Champions League, dopo l'1-1 dell'andata l'Arsenal vince 1-0 contro l'Atletico e conquista la finale

L'Arsenal di Arteta vince 1-0 il ritorno delle semifinali di Champions League, battuto l'Atletico Madrid che ha cercato, senza riuscirci, il pareggio fino all'ultimo. Nell'equilibratissima partita dell'Emirates la spuntano, probabilmente meritando, proprio i Gunners grazie al tap-in di Saka sul tiro di Trossard. Adesso la squadra di Calafiori attende la vincente tra Bayern Monaco e PSG, per capire quale squadra la raggiungerà a Budapest, ma una cosa è sicura, si affronteranno la migliore difesa (Arsenal) contro uno dei migliori attacchi (Psg e Bayern sono rispettivamente prima e seconda)