Trigoria, rifinitura pre Bologna: in gruppo Celik, Mancini e Konè. Presenti Ranieri e Massara (FOTO E VIDEO)

Vigilia di Europa League per la Roma, che domani si gioca l'accesso ai quarti di finale contro il Bologna dopo l'1-1 del dall'Ara. La squadra è scesa in campo questo pomeriggio per la consuera rifinitura, con i primi 15 minuti aperti alla stampa.

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15:13 - Distribuite adesso le casacche. Casacche: Zaragoza, Mancini, Ghilardi, El Aynaoui, Wesley, Ndicka, Koné, Tsimikas, Pisilli e Venturino. Senza casacche:

Malen, Celik ,Angelino, Hermoso, Pellegrini, Cristante, Vaz, El Shaarawy, Ziolkowski e Rensch





15:10 - Terminata adesso la fase di riscaldamento

15:00 - La squadra è scesa in campo la rifinitura, ad assistere all'allenamento anche Massara e Ranieri. In gruppo Zeki Celik, Mancini e Konè. Mancini indossa una fasciatura alla gamba sinistra. Classici taping invece per il francese.