Roma-Bologna: presenti 63.991 spettatori all'Olimpico

Allo Stadio Olimpico va in scena l’attesissimo derby italiano tra Roma e Bologna, valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, e l’atmosfera all’interno dell’impianto è incandescente tra le bandiere giallorosse e la coreografia esposta dalla Curva Sud . I tifosi romanisti hanno risposto (come sempre) presente e in occasione di questa super sfida ci sono 63.991 spettatori all'Olimpico.