Allo Stadio Olimpico va in scena l’attesissimo derby italiano tra Roma e Bologna, valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, e l’atmosfera all’interno dell’impianto è incandescente tra le bandiere giallorosse e la coreografia esposta dalla Curva Sud. I tifosi romanisti hanno risposto (come sempre) presente e in occasione di questa super sfida ci sono 63.991 spettatori all'Olimpico.
Roma-Bologna: presenti 63.991 spettatori all'Olimpico
19/03/2026 alle 21:17.
Ottavi (19-03-2026 21:00)
In corso
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2 - 3
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Roma
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Bologna