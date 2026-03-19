ROMA-BOLOGNA: le probabili formazioni. Ballottaggio Pellegrini-El Shaarawy (FOTO, VIDEO e DIRETTA)

Alle 21.00 il fischio d'inizio di Roma-Bologna, match decisivo per il futuro dei giallorossi in Europa League. Il risultato di partenza è l'1-1 della settimana scorsa, partita in cui hanno segnato Bernardeschi e Pellegrini. Gasperini potrebbe ripetere il copione della partita d'andata, con il numero 7 pronto a subentrare, anche in vista dei calci di rigore. In mezzo al campo recupera Manu Koné, in campo dal 1'.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Pisilli, Wesley; Cristante; Pellegrini, Malen.

All.: Gasperini



BOLOGNA: Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumì, Joao Mario; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe.

All.: Italiano

PREPARTITA

19:23 - Tutto pronto nello spogliatoio dei giallorossi:





18:35 - Lo Stadio Olimpico è pronto a riempirsi per la sfida:



