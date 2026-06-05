LIVE - Serie A, la presentazione del calendario: Roma-Fiorentina alla prima giornata. Alla terza Gasp ritrova l'Atalanta

Oggi, 5 giugno, verrà svelato il calendario del prossimo campionato di Serie A. Tra poco avrà inizio la presentazione del calendario. Il campionato avrà inizio nel weekend del 22 e 23 agosto, e terminerà il 30 maggio. Seguiremo l'evento in tempo reale.

LIVE

18:49 - 2° giornata: Lecce-Roma. 3° giornata: Roma-Atalanta

18:44 - La Roma ospiterà la Fiorentina nella prima giornata

18:40 - vengono elencati i criteri con cui verrà composto il calendario. 3 FINESTRE FIFA ANZICHÉ 4: a partire dalla Stagione 2026/27 ci sarà l’accorpamento delle finestre FIFA di Settembre e Ottobre in un’unica sosta con 4 date per le nazionali e il Campionato si interromperà consecutivamente domenica 27 settembre e domenica 4 ottobre 2026.

ASIMMETRIA: La sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno.

8 GIORNATE: Un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria.

TURNI INFRASETTIMANALI: Le giornate 9 (28 ottobre) e 18 (6 gennaio) saranno i due turni infrasettimanali del Campionato Serie A Enilive 2026/2027.

DERBY: Calendarizzati in giornate diverse e non alla prima o all’ultima giornata, né nel turno infrasettimanale feriale (giornata 9).

GARE TRA SQUADRE PARTECIPANTI ALLE COMPETIZIONI EUROPEE: Le Società partecipanti alla UEFA Champions League non affrontano le Società partecipanti alla UEFA Europa League ed alla UEFA Europa Conference League nelle giornate 7ª, 21ª, 25ª, 28ª, 31ª, 34ª comprese tra due turni di Competizioni UEFA “back to back” e per la 4ª giornata limitatamente alle Società partecipanti alla UEFA Europa League.