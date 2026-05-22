Trigoria: domani alle 13:30 la conferenza stampa di Gasperini

Domenica alle ore 20:45 la Roma affronterà l'Hellas Verona nel match valido per la trentottesima e ultima giornata di Serie A e si tratta di una partita importantissima, dato che in caso di vittoria i giallorossi sarebbero certi di partecipare alla prossima edizione della Champions League. Domani, giorno di vigilia, Gian Piero Gasperini interverrà in conferenza alle ore 13:30 direttamente dalla sala stampa del 'Fulvio Bernardini' per presentare la delicatissima sfida.