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Roma-Lazio: al via la seconda fase per gli abbonati plus

27/04/2026 alle 13:11.
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A poche settimane dal derby contro la Lazio, è iniziata la seconda fase per i biglietti dedicata agli abbonati Plus, Classic Extra e per i titolari di AS Roma Card. Data e orario sono ancora da confermare, ma, il match è previsto per il weekend del 17 maggio. La seconda fase terminerà domani alle 12:59.