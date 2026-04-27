Roma-Lazio: al via la seconda fase per gli abbonati plus

A poche settimane dal derby contro la Lazio, è iniziata la seconda fase per i biglietti dedicata agli abbonati Plus, Classic Extra e per i titolari di AS Roma Card. Data e orario sono ancora da confermare, ma, il match è previsto per il weekend del 17 maggio. La seconda fase terminerà domani alle 12:59.

Iniziata la seconda fase di vendita per Roma-Lazio ?️



? La fase è dedicata agli abbonati Plus, Classic Extra e ai possessori dell'AS Roma Card e terminerà alle 12:59 di domani.



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