Wesley: "Alla Roma gioco per concludere l'azione, Gasperini mi ha chiesto questo. Spero di segnare il doppio il prossimo anno"

Tra pochi giorni inizierà il Mondiale e tra le Nazionali partecipanti ci sarà anche il Brasile di Carlo Ancelotti. Il tecnico italiano ha deciso di convocare anche Wesley, una delle sorprese della stagione della Roma quest'anno. Il classe 2003 ha dunque parlato in conferenza stampa accanto al mister della Selecao. Ecco le sue parole.

"Al Flamengo ero molto offensivo, però giocavo più sulla destra. Quindi il mio compito era più arrivare sul fondo, fare un cross, fornire un assist o qualcosa del genere. Qui alla Roma, invece, sto giocando per concludere l'azione. Per questo ho lavorato molto su questo aspetto, per arrivare in area e tirare, fare qualcosa di diverso, perché Gasperini chiede proprio questo: attaccare, attaccare, attaccare. Quindi sono molto contento. Il giorno in cui ho firmato il contratto mi avevano chiesto sei gol. Non sono arrivato a sei solo perché non ho giocato l'ultima partita, quindi.... Però sono molto felice di tutto quello che sta succedendo, dei gol segnati, e spero che nella prossima stagione siano il doppio".