Via alla conferenza dei servizi per lo stadio della Roma: "Progetto esecutivo pronto"

Per il nuovo stadio della Roma l'ultimo atto è servito. Tra poche ore sarà formalmente attivato l'iter della conferenza dei servizi decisoria del nuovo impianto dei giallorossi sulla collinetta di Pietralata. [...] La conferma dello start della conferenza è arrivato ieri per bocca dei tecnici della Roma. [...] Sarà il commissario per gli stadi, Massimo Sessa, ad avviare i lavori, con l'invio di una pec a tutti gli enti coinvolti. E poi seguiranno al massimo 80 giorni per la sua conclusione, divisi in due mesi di discussioni e 20 giorni finali previsti per le controdeduzioni e per la predisposizione della relazione di chiusura. La Roma, così come il Campidoglio e la Regione Lazio, sono pronti, con il club dei Friedkin quasi in frenetica attesa. [...] Ma esistono ancora i tempi tecnici per far rientrare il nuovo stadio della Roma nella lista degli impianti candidati dall'Italia per gli Europei di calcio del 2032, sfruttando così i vantaggi del commissariamento? Fino a qualche tempo fa il 31 luglio veniva indicato come una sorta di dead line invalicabile, la data entro la quale chiudere la conferenza dei servizi e presentare lo stadio ai vertici del calcio continentale. Ora però la Roma ha chiarito che quella giornata non sarà una “ghigliottina" definitiva. [...] Ma la lista esatta degli stadi scelti dovrà essere inviata all'Uefa a metà settembre. Mentre la riunione finale dei capi del calcio europeo che certificherà che l'Italia potrà ospitare la grande manifestazione sportiva, e in quali stadi lo farà, è fissata per il 5 ottobre. La presenza dello stadio della Roma in questa lista non è comunque condizione necessaria per aprire i lavori. Il cronoprogramma prevede che dopo la chiusura della conferenza dei servizi, presumibilmente i primi giorni di settembre, la Roma debba presentare il progetto esecutivo per poi andare a gara. Si tratta solo di passaggi tecnici, tra l'altro abbastanza rapidi alla luce del fatto, almeno è quanto filtra dagli ambienti giallorossi, che gli architetti e gli ingegneri del club hanno già praticamente chiuso il progetto esecutivo dello stadio in quanto tale, lavorando in anticipo sui tempi. [...] Se tutto fila liscio all'inizio della prossima primavera si inizierà a lavorare. Con l'obiettivo di inaugurare lo stadio in due anni e mezzo, al massimo tre.

(la Repubblica)