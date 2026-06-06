Totti: “Non mi aspettavo la Roma in Champions”. Poi la battuta su Gattuso alla Lazio: “Ancora non gli ho detto niente” (VIDEO)

Da Istanbul per una tappa dell'EA7 World Legends PAdel Tour, Francesco Totti ha parlato anche della Roma: "Sinceramente non pensavo che potesse arrivare in zona Champions, anche perché fino all'ultima giornata non dipendeva soltanto della Roma. Diciamo che le altre hanno buttato via la qualificazione e la Roma è stata brava a capire l'importanza del momento e restare sempre dietro a questi grandi club. E' riuscita a ribaltare una situazione che nessuno si aspettava". "A Gattuso - nuovo allenatore della Lazio - della Roma dirò che è una grande squadra e un grande club. Lui comunque sa tutto, capiva già l'importanza di giocare a Roma. Allenare una squadra sarà ancora più difficile. Ma ancora non gli ho detto nulla, ci vedremo sicuramente".

Yildiz, il mondiale senza Italia, Gattuso e la Roma: a tutto Totti dalla tappa di Istanbul dell’EA7 World Legends Padel Tour ?#CorrieredelloSport #Totti pic.twitter.com/DbebwNmeBt — Corriere dello Sport (@CorSport) June 6, 2026



