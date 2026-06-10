Stadio Roma, Bernabè: "Auspichiamo che il processo della conferenza di servizi decisoria possa iniziare questa settimana o la prossima"

Oggi, nel corso della seconda giornata nazionale dell’impiantistica sportiva al CONI, è intervenuta Lucia Bernabé, responsabile delle relazioni istituzionali del club giallorosso, parlando del nuovo Stadio. Le sue parole: “Il filo conduttore di questa giornata è estremamente importante. Si parla di come lo stadio potrà migliorare la città. Quando si parla di stadio ci si concentra solamente sull’aspetto sportivo. Questo investimento rappresenta soprattutto l’opportunità di sviluppo per Roma e occorre guardare oltre il semplice disputare le partite e utilizzarlo due ore a settimane. In Europa gli stadi sono diventati dei poli multifunzionali, hanno migliorato la vita nei quartieri. Per decenni Pietralata è rimasta incompiuta. La zona è stata scelta per la vicinanza alla stazione Tiburtina e alla metro, finalmente c’è un progetto vero. Verranno valorizzati gli spazi pubblici, il verde, verrà migliorata la viabilità. Non potevamo ricadere negli stessi errori che ci sono nella zona dello stadio Olimpico e l’attenzione per la viabilità è sempre stata alta. L’investimento non darà benefici per quelle poche ore a settimana ma si è studiato un progetto per far diventare lo stadio un patrimonio per la città. Le strade, le piste ciclabili saranno sempre a disposizione. Il progetto di Pietralata non è un progetto di speculazione edilizia, ci sarà lo stadio, un parco centrale, le vie di collegamento tra quartieri che oggi non ci sono. Il secondo elemento è il fatto economico, verrà costruito in tre anni. Durante la fase di costruzione si creeranno posti di lavoro, sarà uno stadio moderno, non ospiterà solamente le partite di calcio ma sarà luogo di eventi e concerti internazionali. È importante non sottovalutare il valore simbolico dell’opera. In giro per l’Europa i nuovi stadi diventano elementi di prestigio che attraggono i turisti. Le città che hanno avuto l’opportunità di sviluppare nuovi impianti ne hanno tratto beneficio. A Torino, per esempio, dopo le Olimpiadi ha avuto una rinascita. Sarà fondamentale migliorare la vita degli abitanti di Pietralata e spero che l’investimenti sia apprezzato da tutti”.

Ci sono notizie in merito sulla conferenza dei servizi decisoria?

“Siamo in attesa di comunicazioni da parte del Commissario e speriamo che sia la settimana giusta o al massimo ad inizio della prossima, sono i giorni nei quali dovrebbe partire”