Fair Play Finanziario, il comunicato della UEFA sulla Roma: multa di 6 milioni di euro per il club giallorosso. Ammenda ed esclusione dalle Coppe per il Marsiglia

La UEFA ha tirato le somme per quanto riguarda il fair play finanziario dei club europei. Nel mirino ovviamente anche la Roma di Ryan e Dan Friedkin, che è stata multata di 6 milioni di euro. Due milioni per aver leggermente superato l'obiettivo intermedio per l'esercizio finanziario concluso nel 2025 e altri quattro per aver riportato un rapporto tra costi e ricavi legati alla squadra superiore al 70% per quanto riguarda l'anno solare 2025. Ai giallorossi poteva andare nettamente peggio, ma è segno di una situazione finanziaria in costante miglioramento da quando sono subentrati gli americani. Nel documento pubblicato dalla UEFA si legge anche la pesante decisione riguardante il Marsiglia, club che la Roma sta tenendo sott'occhio per Mason Greenwood. Le loro difficoltà finanziarie, infatti, hanno portato l'organo di controllo ad escludere i francesi dalle competizioni europee per il prossimo anno e una multa di 10 milioni di euro. Inoltre, l'OM se non rispetterà gli utili per la prossima stagione, verrà escluso dalle coppe per altri 3 anni.