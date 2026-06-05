Roma, nuovi valori di mercato: Malen top (+10 milioni). Anche Pisilli tra i migliori della Serie A

Un impatto devastante nella Roma, una grossa fetta di qualificazione alla prossima Champions League è merito suo. Malen, secondo il sito specializzato, è il quinto calciatore della Serie A ad avere un aumento del proprio valore dopo la stagione disputata nel massimo campionato. Solamente Nico Paz e Alisson Santos hanno visto lievitare il proprio valore di 15 milioni di euro. Mentre Thuram, Hojlund e Malen si sono "fermati" a 10 milioni in più. Tra quelli che hanno avuto un altro importante impatto c'è Pisilli (anche in questo caso si parla di un valore aumentato di 10 milioni di euro e una nuova quotazione di 30 milioni). Un tesoretto per la Roma.

(transfermakt.it)