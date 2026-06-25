Si arricchisce il programma estivo della Roma. I giallorossi affronteranno il Newport County in un’amichevole in programma il 4 agosto durante il ritiro in Galles. La formazione gallese, che milita in League Two, la quarta serie del calcio inglese, rappresenterà un nuovo banco di prova per la squadra di Gian Piero Gasperini, utile per mettere minuti nelle gambe e proseguire il lavoro tattico in vista dell’inizio della stagione 2026/27. Il calendario della preparazione estiva continua dunque a prendere forma, con la Roma che sfrutterà il ritiro gallese per consolidare condizione fisica e meccanismi di gioco prima dell’esordio ufficiale.
Roma in ritiro in Galles: il 4 agosto amichevole contro il Newport County
25/06/2026 alle 12:12.