Alle 18:30 di oggi, presso il Salone del Circolo Aniene, verrà presentato il libro di Ivan Zazzaroni, «Per vincere domani». Tema del volume – e del dibattuto che ne scautirà con epserti del setttore – il calcio che è chiamato a una svolta. Il sottotitolo di questo libro chiarisce il momento: come il calcio italiano può uscire dalla sua crisi più nera. Presente anche l'ex senior advisor della Roma Claudio Ranieri, che non rilascerà però dichiarazioni ai cronisti.
Ranieri: l'ex senior advisor presente al Circolo Aniene per la presentazione del libro di Zazzaroni (FOTO)
16/06/2026 alle 18:19.