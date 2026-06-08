Panatta: "Ieri facevo tantissimo il tifo per Cobolli, volevo consegnare la coppa ad un romano e romanista"

RAI RADIO 1 - Ospite di Un Giorno da Pecora, Adriano Panatta, che ieri ha premiato il vincitore e vinto del Roland Garros, ha detto la sua su Cobolli. Le sue parole: "Vi giuro che ieri facevo tantissimo il tifo per Cobolli, volevo consegnare la coppa ad un romano e romanista. Mi dispiace ma sono sicuro che un anno e mezzo fa Flavio non avrebbe mai pensato di poter andare in finale”.