Oosterwolde, futuro in bilico: Bologna e Roma seguono l’esterno del Fenerbahçe

Jayden Oosterwolde potrebbe ritornare in Italia. Secondo quanto riportato dal quotidiano turco Fanatik, l’esterno del Fenerbahçe sarebbe finito nel mirino di diversi club, tra cui anche Roma e Bologna. Sul giocatore ci sarebbe in particolare l’interesse del Bologna, con Domenico Tedesco che avrebbe individuato nell’olandese un profilo adatto per rinforzare la corsia mancina. Allo stesso tempo, anche la Roma continua a monitorare il mercato degli esterni e Oosterwolde rappresenterebbe un’opzione gradita per caratteristiche tecniche e duttilità tattica. Al momento non risultano trattative avanzate, ma il Fenerbahçe starebbe valutando il futuro del giocatore e l’interesse proveniente dall’Italia potrebbe trasformarsi un qualcosa di più concreto nelle prossime settimane.

(fanatik.com)