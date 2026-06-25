Mourinho: "Vorrei rigiocare quella finale di Europa League con un arbitro diverso. A Roma la gente è innamorata del club, la Conference è stata incredibile" (VIDEO)

José Mourinho è tornato a parlare dei suoi intensi anni trascorsi alla guida della Roma nel corso di un'intervista rilasciata al podcast Beast Mode On, condotto dall'ex calciatore Adebayo Akinfenwa. Il tecnico portoghese, recentemente tornato sulla panchina del Real Madrid dopo l'esperienza al Benfica, ha ripercorso sia il più grande rimpianto che la gioia più significativa del suo periodo in giallorosso.

Alla domanda su quale singola partita della sua carriera vorrebbe poter rigiocare, lo "Special One" ha risposto senza esitazioni, citando la contestata finale di Budapest del 2023: "Vorrei rigiocare la finale di Europa League tra Roma e Siviglia, con un arbitro diverso". Al contrario, la vittoria della Conference League a Tirana nel 2022 rimane uno dei traguardi che lo rende più orgoglioso: "Quando abbiamo vinto la Conference League con la Roma, la città è impazzita. Credo che abbiamo fatto per quella città ciò che i vincitori della Champions League non riescono a fare in altre piazze. Roma è una città in cui le persone sono davvero, davvero, davvero innamorate di quel club. Un club gigante con una passione incredibile, assolutamente incredibile".

I festeggiamenti e la sfilata tra il Colosseo e il Circo Massimo hanno segnato un'evoluzione nella sua filosofia professionale: "All'inizio della mia carriera pensavo molto di più a me stesso, ai miei sentimenti, ai miei successi e a come questi potessero influenzare il mio futuro. Progressivamente sono andato in una direzione in cui conta di più ciò che posso fare per gli altri: per i giocatori e per i tifosi. Quella Conference League con la Roma è stata qualcosa di assolutamente incredibile, mi ha fatto capire cosa si può fare per le persone".





