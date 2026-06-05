Mourinho alla Corte Europea contro la Turchia: ricorso per squalifiche e multe

Ormai destinato al Real Madrid se dovesse vincere le elezioni presidenziali di domenica Florentino Perez, José Mourinho ha deciso di andare alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo contro la Turchia. Al centro del contenzioso che lo Special One ha deciso di avviare, si legge sul sito, ci sarebbe la presunta mancanza di un giusto processo e la violazione della libertà d'espressione. Secondo Mou la federazione calcistica turca non sarebbe indipendente e non gli sarebbero state fornite le giuste motivazioni per le multe e le squalifiche ricevute quando era alla guida del Fenerbahce.

(Cedu)