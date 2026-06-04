Mourinho al Real Madrid: video fatto con AI. Ma verrà pagata la clausola al Benfica

Se Florentino Perez dovesse essere rieletto alla presidenza del Real Madrid, José Mourinho sarà il nuovo allenatore. Ieri sera l'attuale patron madrileno ha pubblicato un video dello Special One con la maglia Blanca. Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese il tecnico si è dovuto giustificare con la dirigenza del Benfica perché il video pubblicato da Perez è stato fatto con l'intelligenza artificiale, quindi senza la figura vera dell'allenatore. Ma non ci saranno problemi, nel caso: il Real è pronto a pagare la clausola alla società lusitana di 15 milioni di euro per prendere l'ex Roma e riportarlo al Bernabeu.

(record.pt)