Mondiali, pareggio nell'esordio di Canada e Bosnia: a Toronto finisce 1-1

Si apre con un pareggio l'avventura della Coppa del Mondo 2026 per Canada e Bosnia ed Erzegovina. Nella sfida valevole per la prima giornata della fase a gironi, disputata al Toronto Stadium, le due nazionali hanno chiuso sul punteggio di 1-1.

La formazione bosniaca ha sbloccato l'incontro al 21' del primo tempo grazie alla marcatura di Lukic. La reazione dei padroni di casa si è concretizzata nella ripresa: al 78' è stato l'attaccante Larin a siglare la rete del pareggio definitivo. Con questo risultato entrambe le squadre conquistano il primo punto nel torneo.