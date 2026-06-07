Maglia del centenario, le anticipazioni sul kit della Roma: look retrò con la Lupa capitolina (FOTO)

In vista del centenario del club, in programma il 22 luglio 2027, la Roma sta pianificando una serie di iniziative speciali a Trigoria, tra cui spicca la realizzazione della maglia celebrativa per i cento anni di storia. Secondo le prime indiscrezioni riportate da Circo Massimo, la divisa prodotta da Adidas presenterà un design vintage ed essenziale, ispirato ai primi kit del club. Al posto del tradizionale stemma societario comparirà esclusivamente la Lupa Capitolina che allatta Romolo e Remo, affiancata sul petto dal classico logo Trefoil di Adidas Originals per sottolineare l'anima rétro del completo.

Il colore dominante sarà il rosso pompeiano tradizionale accoppiato al giallo oro, con un colletto largo a V e polsini dorati nella versione a maniche lunghe (prive delle classiche tre strisce del marchio tedesco). Resta invece da risolvere il posizionamento dello sponsor commerciale Eurobet: la dirigenza valuta se inserire il marchio al centro del petto o in una posizione più discreta per preservare la pulizia estetica della maglia. Il kit sarà completato da pantaloncini bianchi e calzettoni rossi.

(circomassimo.eu)