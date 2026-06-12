Lazio, ufficiale: mercato obbligato a "saldo zero" (COMUNICATO)

La Lazio ha ricevuto ufficialmente il responso in merito all'indice del costo del lavoro allargato da parte degli organi di controllo. Il club biancoceleste sarà obbligato a condurre una sessione di trasferimenti a "saldo zero", dovendo necessariamente cedere alcuni calciatori prima di poter registrare nuovi acquisti.
Di seguito il comunicato integrale emesso dalla società:
"La S.S. Lazio comunica di aver ricevuto in data odierna la comunicazione della Commissione indipendente incaricata della verifica dell’indice del costo del lavoro allargato.
Dalle risultanze trasmesse emerge che la Società potrà procedere alle operazioni di tesseramento dei calciatori nel rispetto di quanto previsto dall’art. 90, comma 4, lettera A), delle N.O.I.F."
La decisione impone di fatto un blocco preventivo alle operazioni in entrata del club, che dovrà prima sbloccare l'indice attraverso le cessioni dei propri tesserati.
(sslazio.it)