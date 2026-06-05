Lazio, il comunicato dei tifosi: "Fuori i romanisti dal club" (FOTO)

Il tifo organizzato della Lazio ha comunicato ufficialmente che il prossimo anno non si abbonerà. "Fuori i romanisti della Lazio. Non è tollerabile che nella struttura dirigenziale ci siano tifosi della Roma. La scelta di assumere ad esempio come responsabile della comunicazione una persona dichiaratamente tifosa giallorossa è stato il momento peggiore della storia" si legge nella nota pubblicata sui canali social. Al derby però - a differenza di quanto successo nell'ultimo giocato - ci saranno e anche alle trasferte. Si legge pure che verranno disdetti tutti gli abbonamenti alle piattaforme che trasmettono le partite "per sensibilizzare l'ambiente sportivo italiano".



