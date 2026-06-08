Italia Under 17 campione d'Europa: i complimenti della Roma a Bonifazi e Dattilo (FOTO)

Ieri sera, dopo i calci di rigore, la nazionale italiana Under 17 di Franceschini si è laureata campione d'Europa. Una vittoria inaspettata: nell'ultimo atto, fino al minuto 91', gli azzurrini erano sotto di un gol. Un calcio di rigore nel finale e poi i tiri dal dischetto hanno permesso alla truppa italiana di conquistare il prestigioso titolo.

E questa mattina, tramite i propri profili social, anche la Roma ha voluto congratularsi: "Complimenti ai nostri Giampaolo Bonifazi e Lorenzo Dattilo per questo trionfo". Bonifazi classe 2009 è un difensore centrale, mentre Dattilo nato nel 2010 è un terzino sinistro.

?? Italia Campione d'Europa Under 17 ?



? Congratulazioni ai nostri Giampaolo Bonifazi e Lorenzo Dattilo per questo trionfo! #ASRoma pic.twitter.com/DdY06Fostn — AS Roma (@OfficialASRoma) June 8, 2026



