Irlanda, il ct Hallgrimsson: “Ferguson? Infortunio più grave del previsto. Non tornerà in forma prima di ottobre”

Evan Ferguson ha salutato la Roma dopo un infortunio che lo ha messo ko nel mezzo della stagione. Operato alla caviglia, l'attaccante non vestirà più i colori giallorossi. A rendere l'idea, però, dello stop che ha colpito l'irlandese, ci ha pensato in conferenza stampa Heimir Hallgrimsson, ct dell'Irlanda: "L'ultima volta che ho parlato con lui è stata due o tre settimane fa. L'infortunio è più grave di quanto inizialmente temessi. Non penso tornerà in forma prima di settembre-ottobre". Non sarà insomma nemmeno disponibile per il ritiro estivo della squadra inglese.

L'ultima partita giocata con la Roma dell'attaccante irlandese è dello scorso gennaio in Europa League contro lo Stoccarda. Arrivato in prestito dal Brighton, il diritto di riscatto era stato fissato a 38 milioni di euro. Lascerà la Roma con un bottino di 5 gol e 2 assist in 22 presenze in tutte le manifestazioni.