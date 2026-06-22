Il padre di El Aynaoui sui sogni del figlio: "Tifa Barcellona, sarei il più felice del mondo se andasse a giocare lì"

Così come successo in Coppa d'Africa, Neil El Aynaoui sta facendo parlare di sé anche durante il Mondiale che si sta disputando in queste settimane. Il suo Marocco ha tutte le carte in regola per stupire e, dopo aver fermato il Brasile all'esordio, il centrocampista della Roma è stato autore di un'altra grande prestazione contro la Scozia. Il padre Younes ha anche rilasciato un'intervista a Mundo Deportivo in cui ha svelato il sogno del figlio di giocare al Barcellona. Ecco le sue parole.

"Mio figlio tifa Barcellona. Ha vissuto lì dalla nascita fino agli 11 anni. Sarei il più felice del mondo se un giorno andrà a giocare lì".

(mundodeportivo.com)