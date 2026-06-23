Guaio Nainggolan, passa con il rosso senza patente: "L'ho fatto per mia figlia, non si sentiva bene"

Guaio per Radja Nainggolan. L'ex calciatore della Roma è stato protagonista di un brutto episodio in Belgio. Il centrocampista, infatti, è stato colto in strada mentre con la patente sospesa, e quindi impossibilitato a guidare, superava il semaforo rosso. Il 38enne è andato vicino a scaturire un incidente con una pattuglia della polizia. Come riportato dal portale, l'avvocato del calciatore ha spiegato alla Procura di Anversa l'emergenza in corso in quel momento: "Non ha deciso di mettersi alla guida nonostante il divieto per pigrizia o indifferenza. È stato chiamato dalla figlia, che era in preda al panico e non si sentiva bene. Gli ha chiesto di portarla in ospedale perché lei stessa non ha la patente. Convinto che avesse bisogno di assistenza medica, è andato a prenderla per portarla in ospedale. È stato durante il tragitto che, in compagnia della figlia, è stato fermato dalla polizia".

Il test dell'etilometro effettuato al calciatore dopo il fermo ha dato esito negativo.

(nieuwsblad.be)

VAI ALLA NOTIZIA