Greenwood, lanciata una petizione online contro il suo arrivo alla Roma: "Creerebbe una contraddizione con i valori dichiarati dal club"

È stata lanciata una petizione online per opporsi al possibile acquisto di Mason Greenwood da parte della Roma. L'iniziativa, intitolata "NoGreenwood: La Roma resti fedele ai suoi valori", ha raccolto quasi 1.000 firme a tre giorni dalla sua pubblicazione sul web.

I promotori della petizione evidenziano come l'ingaggio dell'attaccante inglese creerebbe un'evidente contraddizione con le storiche campagne sociali promosse dal club giallorosso contro la violenza di genere, tra cui il progetto "Amami e Basta". Nel testo si legge: "Ci opponiamo all’eventuale arrivo di Mason Greenwood alla Roma. La nostra posizione nasce dalla convinzione che ogni club abbia il diritto e la responsabilità di scegliere chi rappresenta il proprio stemma e i propri valori. L’ingaggio di un calciatore il cui nome resta legato a simili controversie creerebbe un’evidente contraddizione tra i valori dichiarati dal club e le sue scelte concrete". Secondo i promotori, l'operazione esporrebbe la società a rischi reputazionali e commerciali che colpirebbero sponsor, dipendenti e il settore femminile.

Nel gennaio 2022, Greenwood era stato accusato di violenza domestica dalla compagna Harriet Robson. Nel febbraio 2023, la polizia di Greater Manchester, tramite la sovrintendente Michaela Kerr, ha confermato la chiusura dei procedimenti penali a carico del giocatore per tentato stupro e aggressione, in seguito al ritiro delle accuse dovuto al mancato supporto dei testimoni chiavi. Successivamente, Greenwood e la compagna si sono riconciliati, avendo due figlie (nate nel 2023 e all'inizio del 2025) e trasferendosi in Francia dopo il passaggio del calciatore dal Manchester United al Marsiglia.