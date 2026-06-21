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Franco Cordova compie 82 anni, gli auguri della Roma allo storico capitano: "269 presenze e 19 gol in giallorosso" (FOTO)

21/06/2026 alle 11:08.
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La Roma celebra una delle figure storiche del proprio passato. Oggi compie infatti 82 anni Franco Cordova, ex centrocampista e storico capitano della squadra giallorossa a cavallo tra gli anni sessanta e settanta. Il club ha voluto dedicare un messaggio di auguri al calciatore tramite i propri canali social ufficiali, ricordando i traguardi raggiunti con la maglia della Roma: "Franco Cordova festeggia oggi 82 anni! 269 presenze e 19 gol in giallorosso".