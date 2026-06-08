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Fiorentina, ufficiale: Grosso è il nuovo tecnico viola

08/06/2026 alle 16:16.
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Cambio di panchina in casa Fiorentina, avversaria della Roma alla prima giornata. Come annunciato dal club viola sui propri account social, infatti,Fabio Grosso sarà il nuovo allenatore della prima squadra. L'ex tecnico del Sassuolo prendere il posto di Paolo Vanoli, capace di portare la squadra alla salvezza.