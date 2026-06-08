Fiorentina, ufficiale: Grosso è il nuovo tecnico viola

Cambio di panchina in casa Fiorentina, avversaria della Roma alla prima giornata. Come annunciato dal club viola sui propri account social, infatti,Fabio Grosso sarà il nuovo allenatore della prima squadra. L'ex tecnico del Sassuolo prendere il posto di Paolo Vanoli, capace di portare la squadra alla salvezza.
FABIO GROSSO È IL NUOVO ALLENATORE DELLA FIORENTINA?⚜️
ACF Fiorentina comunica che Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola. pic.twitter.com/6qm9Awyda7
— ACF Fiorentina (@acffiorentina) June 8, 2026