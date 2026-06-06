Festival della Serie A, Del Piero: "Totti? C'è confidenza, amicizia e complicità"

Alessandro Del Piero è intervenuto al Festival della Serie A per ricordare gli anni trascorsi in Nazionale e il suo rapporto con Francesco Totti. All'ex capitano della Juventus è stato chiesto se lo storico numero dieci della Roma sia stato il compagno di squadra più simpatico. "Io non stilo classifiche, Francesco è simpaticissimo e come lui anche altri come Di Livio, Gattuso", ha dichiarato Del Piero. "Con alcuni di loro entri anche in alcune dinamiche, c’è confidenza, amicizia, complicità. Francesco ha avuto un percorso simile al mio, era due anni più giovane, rappresentavamo due fazioni importanti, spesso ci trovavamo a discutere di fastidi che capitavano sui giornali. Figuratevi che commenti possiamo aver fatto. Lì si crea rispetto, quello che avviene dietro le quinte è fondamentale. L’onestà e il rispetto che c’è con le altre persone per me è fondamentale".