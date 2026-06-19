Fair play finanziario, aiuto dai diritti televisivi: 15-20 milioni entreranno nelle casse del club

Arrivano buone notizie per la Roma, e per tutti gli altri club di Serie A. Dopo il via libera dell'assemblea di Lega di aprile all'accordo transattivo da 300 milioni di euro con Img inerente alla questione del "cartello" sulla vendita dei diritti televisivi, sono in arrivo i pagamenti. Sorride anche la Roma dei Friedkin, come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, il club giallorosso dovrebbe incassare una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro. Un tesoretto prezioso che aiuta il club in ottica fair play finanziario e che abbassa la cifra da incassare entro il 30 giugno.

(Il Tempo)