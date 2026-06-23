Euro 2032: il nuovo stadio della Roma favorito per ospitare la competizione

L'Italia lavora per ospitare, insieme alla Turchia, l'Europeo del 2032. Saranno cinque gli stadi italiani che ospiteranno la competizione: sicuri di un posto lo stadio della Juventus, l'Olimpico di Roma e il futuro stadio di Milan e Inter che sostituirà San Siro. Ma come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, in corsa c'è anche un altro stadio che ancora deve essere costruito, ovvero il nuovo stadio della Roma a Pietralata che è favorito per ospitare alcune partite dell'Europeo.

(Tuttosport)