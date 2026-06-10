DE SANTIS: "Credo che D'Amico abbia già un'idea di cosa bisogna fare" - PES: "In base all'esito del colpo Greenwood, la Roma capirà come muoversi sul resto del mercato"

Si parla di mercato, in attesa di D'Amico, nell'etere romano. "Credo che D'Amico abbia già un'idea di cosa bisogna fare e ovviamente si interfaccerà con Morrow. Ci sono tanti nodi da sbrogliare in pochissimi giorni, il tempo stringe e l'allenatore giustamente scalpita", il pensiero di Matteo De Santis. Così invece Lorenzo Pes: "Non siamo in una situazione in cui Greenwood vuole solo la Roma. Siamo di fronte a una possibilità importante per la Roma, ma non c’è un desiderio esclusivo da parte del giocatore. C’è un’intesa, ma non un accordo blindato. La Roma ha fiducia nell’operazione e, in base al suo esito, capirà come muoversi sul resto del mercato."

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Situazione D’Amico? Sta succedendo come la questione Petrachi, che la Roma annunciò l’1 luglio perché Cairo si era messo di traverso. La Roma per esempio ha fatto un contratto intelligente a Massara, nonostante i 3 anni di contratto, ha aggiunto nel contratto la possibilità di potersi separare a giugno senza clausole economiche o problemi legali. Ora i giallorossi devono aspettare prima la rescissione di D’Amico con l’Atalanta (FRANCESCO ODDO CASANO, Retesport, 104.2)

Il fatto che Greenwood sia cercato solo in Turchia un po’ mi preoccupa, però, effettivamente, se togli la Premier per i problemi che ci sono stati, ci può anche stare. Ho paura si stia creando situazione per cui sembra che sia tutto fatto, e poi se il giocatore non dovesse arrivare diventerebbe una tragedia (GIANLUCA PIACENTINI, Retesport, 104.2)

Credo che D'Amico abbia già un'idea di cosa bisogna fare e ovviamente si interfaccerà con Morrow. Ci sono tanti nodi da sbrogliare in pochissimi giorni, il tempo stringe e l'allenatore giustamente scalpita (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Nel caso non dovessero arrivare le plusvalenze, la Roma sarebbe obbligata a prolungare di un anno l'accordo con l'Uefa. Ad oggi non ci sono trattative ben avviate per le cessioni dei calciatori e quindi è deducibile che si allunghi il settlement agreement. Ndicka? Ad oggi non ci sono offerte (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Non siamo in una situazione in cui Greenwood vuole solo la Roma. Siamo di fronte a una possibilità importante per la Roma, ma non c’è un desiderio esclusivo da parte del giocatore. C’è un’intesa, ma non un accordo blindato. La Roma ha fiducia nell’operazione e, in base al suo esito, capirà come muoversi sul resto del mercato. (LORENZO PES, Tele Radio Stereo 92.7)

La scelta di Pellegrini di rimanere a Roma mi sembra una scelta di comodo, fossi in lui farei un'altra scelta rilanciando la sua carriera (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio 104.5)

Gasperini ha migliorato del 100% Wesley, perché è un giocatore che non ha i piedi da brasiliano, non c'entra niente col Brasile. Infatti le sue doti sono il salto di testa, la voglia, la corsa, mentre il brasiliano è indolente per natura, l'opposto di Wesley. (UGO TRANI, Te la do io Tokyo)